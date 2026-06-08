Arquero de Huachipato y triunfo ante Colo Colo: Fue un esfuerzo grupal para dejar el arco en cero

Christian Bravo, joven arquero de Huachipato, fue clave bajo los tres palos y fue elegido como la figura en el triunfo del cuadro del acero ante Colo Colo por la última fecha de la Copa de la Liga.

Tras ello, el futbolista de 19 años valoró el esfuerzo del plantel, además de la planificación que tuvieron como equipo durante la semana previa al cotejo.

"Siento que las atajadas ayudaron a mantener el arco en cero, también el sacrificio de la defensa, el mediocampo y los delanteros. No pararon de correr hasta el último minuto. Fue un esfuerzo grupal para dejar el arco en cero", expresó el portero a la transmisión oficial.

"Sabíamos que sería difícil, entrenamos en la semana cuáles eran las fortalezas. El gol salió justo como lo practicamos. Feliz por el equipo, se hizo un esfuerzo tremendo, se conversó y se trabajó. Feliz por el triunfo, qué mejor que en el aniversario de Huachipato. Una alegría tremenda", añadió el guardameta.

Para finalizar, tuvo palabras con respecto a su actuación ante el "Cacique" y sostuvo que "Gracias a Dios fue algo que me pilló preparado. Siempre lo comentamos con el cuerpo técnico, que en algún momento me iba a llegar la oportunidad y debía estar preparado. Es un sueño estar jugando. Apoyaré al equipo desde donde me toque".

Ambos equipos pondrán su foco en la fecha 15 de la Liga de Primera, última de la primera rueda del campeonato, en la que Colo Colo recibirá a Cobresal el sábado 13 de junio a las 17:30 horas, mientras que Huachipato visitará a Ñublense ese mismo día a las 20:00 horas.