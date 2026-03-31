Audax arremetió contra la Delegación por prohibición de hinchas de la U: Es una decisión tardía e inconsistente

Un duro descargo realizó Audax Italiano este lunes a través de un comunicado oficial al criticar a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, encabezada por Germán Codina, tras la resolución de prohibir el ingreso de público visitante para el duelo ante Universidad de Chile.

Desde el conjunto "itálico" explicaron que la planificación original contaba con el visto bueno de los organismos pertinentes. "Audax Italiano informa que presentó a la Delegación Presidencial una propuesta de partido versus Universidad de Chile con venta a público en sectores local y visitante, la cual fue autorizada, permitiendo la venta del 50 por ciento del aforo solicitado", señalaron.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente a pocas horas del pitazo inicial, lo que desató la indignación en La Florida. "A menos de un día del partido, la Delegación Presidencial resolvió prohibir la venta, previamente autorizada, al público visitante, donde ya se habían comercializado más de 2.000 entradas para ese sector", explicaron desde el club.

En Audax no ocultaron su molestia por lo que consideran un trato diferenciado respecto a otros clubes de la capital, poniendo como ejemplo el duelo que disputarán Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental este sábado.

"Esta decisión tardía e inconsistente genera un grave perjuicio al club y a los hinchas que confiaron en una autorización previamente otorgada por la propia autoridad", fustigaron los "itálicos".

En esa misma línea, el comunicado cierra apuntando a la contradicción de las medidas de seguridad apuntando al duelo de este miércoles entre Colo Colo y Huachipato, programado en el Estadio Monumental: "Resulta contradictorio que, al día siguiente de nuestro partido, la misma Delegación autorice un encuentro a solo cinco kilómetros de nuestro estadio con 42.000 personas y presencia de ambas parcialidades".