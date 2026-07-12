¿Dónde y cuándo se juega la final de la Copa la Liga entre Coquimbo y O'Higgins?

La Copa de la Liga, torneo fundado este año por la ANFP ante necesidades administrativas y comerciales, llega a su definición cuando Coquimbo Unido y O'Higgins se enfrenten en la final que se disputará en el Estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.

El cotejo está pactado para este próximo sábado 18 de julio y el balón comenzará a rodar a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT), poniendo en juego el novedoso título junto al "Chile 3" para la próxima Copa Libertadores y un cupo para la Supercopa 2027.

Coquimbo Unido se metió en esta instancia tras ser el líder del Grupo A y despachar vía lanzamientos penales a Unión La Calera. Con esto, el "pirata" va por su tercer trofeo consecutivo tras conquistar la Liga de Primera en 2026 y la Supercopa este año.

Por otro lado, O'Higgins remontó un 2-1 ante Ñublense en el partido de vuelta y también acudió a los doce pasos para meterse en esta definición. El cuadro de Lucas Bovaglio es el cuadro chileno que más partidos disputó está temporada y buscará cortar una sequía de doce años sin títulos.