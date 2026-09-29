La ANFP activó un "Plan B" para la final de la Copa de la Liga

La ANFP se encontró con un inesperado problema luego de que se negara el uso del estadio "Elías Figueroa Brander" para la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, duelo programado para el sábado 17 de octubre, y activó un "Plan B" para encontrar estadio.

Esto luego de que las autoridades de la Región de Valparaíso le bajaran el pulgar al compromiso debido a un informe negativo por parte de Carabineros, el cual acusaba falta de garantías de seguridad.

Ante esta problemática, el medio El Rancagüino reveló que la ANFP activó un "Plan B" y está barajando dos recintos capitalinos para albergar el duelo entre piratas y celestes.

"Son dos los estadios posibles donde se podría disputar el encuentro: Claro Arena de Las Condes y Santa Laura en Independencia", informaron desde el citado medio.

El choque entre el Barbón y el Capo de Provincia debía disputarse originalmente a mediados de julio, pero fue aplazado debido al temporal que azotó a la zona central del país.