La U apelará a la épica ante un Audax que quiere firmar su paso a semis en la Copa de la Liga
Los de Fernando Gago necesitan vencer y esperar un traspié de Unión La Calera para adjudicarse el liderato del Grupo D.
Los de Fernando Gago necesitan vencer y esperar un traspié de Unión La Calera para adjudicarse el liderato del Grupo D.
La fase grupal en la Copa de la Liga busca sus últimas definiciones este domingo 7 de junio, jornada en la que Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en el Nacional a las 12:30 horas (16:30 GMT), mientras que en paralelo La Serena hará lo propio ante La Calera.
En los pastos de Ñuñoa correrá la exigencia para los "azules" que, al ubicarse terceros con 7 unidades, están obligados a vencer y dependen de que los "granates" derroten a los "cementeros". Con esto, se daría un triple empate en la tabla que favorecería al "Romántico Viajero" por su diferencia de gol actual (+5).
Buscando repetir el 1-3 que los hizo ganar en La Florida, Fernando Gago dispondrá de: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Javier Altamirano; Maxi Guerrero, Lucas Assadi y Eduardo Vargas.
En la otra vereda, la escuadra dirigida por Gustavo Lema iguala con 10 positivos junto a La Calera, pero se ubica en la cima solo por un gol de diferencia (+3) con los "cementeros" (+2). Por esto, depende de sí mismo para entrar en semifinales.
Con el arbitraje de Cristián Galaz, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla del Grupo D:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Audax Italiano
|5
|10
|+3
|Semifinales
|2
|Unión La Calera
|5
|10
|+2
|-
|3
|Universidad De Chile
|5
|7
|+5
|-
|4
|La Serena
|5
|1
|-10
|-