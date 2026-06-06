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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La U apelará a la épica ante un Audax que quiere firmar su paso a semis en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los de Fernando Gago necesitan vencer y esperar un traspié de Unión La Calera para adjudicarse el liderato del Grupo D.

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La fase grupal en la Copa de la Liga busca sus últimas definiciones este domingo 7 de junio, jornada en la que Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en el Nacional a las 12:30 horas (16:30 GMT), mientras que en paralelo La Serena hará lo propio ante La Calera.

En los pastos de Ñuñoa correrá la exigencia para los "azules" que, al ubicarse terceros con 7 unidades, están obligados a vencer y dependen de que los "granates" derroten a los "cementeros". Con esto, se daría un triple empate en la tabla que favorecería al "Romántico Viajero" por su diferencia de gol actual (+5).

Buscando repetir el 1-3 que los hizo ganar en La Florida, Fernando Gago dispondrá de: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Javier Altamirano; Maxi Guerrero, Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

En la otra vereda, la escuadra dirigida por Gustavo Lema iguala con 10 positivos junto a La Calera, pero se ubica en la cima solo por un gol de diferencia (+3) con los "cementeros" (+2). Por esto, depende de sí mismo para entrar en semifinales.

Con el arbitraje de Cristián Galaz, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Revisa la tabla del Grupo D:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Audax Italiano 5 10 +3 Semifinales
2 Unión La Calera 5 10 +2 -
3 Universidad De Chile 5 7 +5 -
4 La Serena 5 1 -10 -

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