La UC se aferra al milagro para avanzar en Copa de la Liga ante Cobresal

Este sábado 6 de junio se define el Grupo B de la Copa de la Liga, con Universidad Católica obligada a vencer a Cobresal y, además, necesitada de un resultado favorable en otra cancha para llevarse el primer lugar y los pasajes a semifinales.

Los "cruzados" llegan con ocho puntos, a tres del puntero Ñublense, que en simultáneo jugará ante Universidad de Concepción. Cabe señalar que el "campanil" y Cobresal ya están eliminados; ambos con cuatro unidades.

Aparte de requerir un triunfo y que los chillanejos pierdan, la UC también debe revertir la diferencia de gol: Ñublense tiene +5 y Católica +2.

El equipo de Daniel Garnero viene de dos victorias seguidas, con el histórico 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores y un 3-0 como visitante contra Huachipato que lo ubicó como escolta de la Liga de Primera.

Los precordilleranos tendrán como baja al delantero Clemente Montes, cuyas últimas actuaciones le valieron el llamado de La Roja para sus amistosos con Portugal y República Democrática del Congo.

Respecto a los "mineros" de Gustavo Huerta, atraviesan una compleja temporada que los tiene a solo dos puntos del descenso en el torneo de Primera División, precedido de derrotas ante Audax Italiano (2-1) y Ñublense (1-0).

El conjunto nortino también tendrá una ausencia a causa del fútbol de selecciones, con César Yanis convocado por Panamá para el Mundial; misma situación de Cecilio Waterman con la UdeC para enfrentar a Ñublense.

Los partidos en el Claro Arena y el Estadio "Nelson Oyarzún" arrancará a las 18:00 horas. Podrás seguir los resultados en Cooperativa.cl y el relato del duelo de la UC en la transmisión de Cooperativa Deportes.