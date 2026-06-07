Este domingo quedaron definidas las llaves de semifinales de la Copa de la Liga 2026, tras la resolución del Grupo D.

En la fase grupal, compuesta por los 16 equipos de Primera División separados en cuatro grupos, solo clasificaron los líderes de cada zona: Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera.

Los tres grandes del fútbol chileno, Colo Colo, U. de Chile y U. Católica, quedaron eliminados.

En semifinales, los cruces están definidos por el orden de la tabla que lograron en la temporada 2025 de la Liga de Primera. Es decir, el mejor clasificado (Coquimbo Unido) enfrenta al peor clasificado; y el segundo con el tercero.

Por lo tanto, por el orden de la tabla, quedaron así ordenados:

Coquimbo Unido (1°) O'Higgins (3°) Ñublense (10°) La Calera (12°)

Y las llaves de semifinales quedaron así:

Coquimbo Unido vs. La Calera

O'Higgins vs. Ñublense

Las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta entre el 6 y el 12 de julio.

La final será el sábado 18 de julio en Valparaíso, y el ganador se quedará con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de un cupo a la Supercopa 2027.