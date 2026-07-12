O'Higgins superó a Ñublense en penales y se metió en la final de la Copa de la Liga

O'Higgins avanzó a la final de la Copa de la Liga tras superar por 4-2 en definición por penales a Ñublense en El Teniente de Rancagua, estadio en el que se impuso 1-0 en el tiempo regular para igualar 2-2 en el global y forzar la definición que lo llevó a citarse con Coquimbo Unido en el partido por el título.

Siendo uno de los elencos que más partidos lleva esta temporada, los "celestes" afrontaron su partido número 38 con la misión de mejorar y remontar la agónica caída por 2-1 que cosecharon en la ida disputada en el "Nelson Oyarzún" de Chillán.

Presentado este panorama, el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio no vio su opción más clara hasta el complemento, cuando Diego Flores sancionó penal por mano de Osvaldo Bosso y Francisco González lo convirtió (68'), castigando a un equipo que después sufrió la expulsión de Diego Céspedes (72').

En la tanda, el fallo de Lorenzo Reyes y la posterior contención de Omar Carabalí a Alex Valdés contrastaron con los aciertos de González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela para los "celestes".

En el siguiente tiro, Gabriel Graciani mantuvo con vida a los forasteros y Esteban Moreira ahogó los gritos del local cuando Nicola Pérez atajó. Jovany Campusano puso tensión al asunto, pero Bryan Rabello con suspenso se encargó de terminar todo con un remate que cruzó la línea tras dar en el palo y arquero.

O'Higgins avanzó a la gran final de la Copa de la Liga programada para el sábado 18 de julio en el Estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso, donde se medirá ante Coquimbo Unido buscando asegurar el cupo de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.