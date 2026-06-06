Un alternativo Colo Colo jugará por el honor ante Huachipato en la Copa de la Liga

Un alternativo Colo Colo visitará a Huachipato este sábado en Talcahuano, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el estadio del club acerero, en la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, en donde sólo estará en juego el honor, ya que ambos equipos están eliminados.

El cuadro albo, antes del inicio de la fecha, tenía opciones de seguir con vida y dependía de una derrota de Coquimbo ante Deportes Concepción. Sin embargo, los piratas ganaron su partido en Collao el viernes y se quedaron con el único cupo a semifinales, dejando eliminado al Cacique.

Debido a esa situación, el técnico Fernando Ortiz, quien había trabajado en la semana con una formación con completamente titular, realizó cambios este sábado en la última práctica, probando una oncena con caras jóvenes, como Rodrigo Catalán, Vicente Martínez y Francisco Marchant, y dando descanso a las estrellas como Arturo Vidal y Javier Correa, considerando que la próxima semana hay partido con Cobresal en la Liga de Primera.

La oncena será con Eduardo Villanueva; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Rodrigo Catalán, Tomás Alarcón, Francisco Marchant, Vicente Martínez, Lautaro Pastrán; y Maxi Romero.

Huachipato, por su parte, también afronta este duelo con la misión de eliminado, pero buscará vencer a Colo Colo para tomar confianza, pensando en el cierre de la primera rueda de la Liga la próxima semana ante Ñublense.

La posible oncena de Huachipato será con Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa.

El duelo será arbitrado por Nicolás Gamboa y el VAR estará a cargo de Reinerio Alvarado.

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