Unión La Calera venció a La Serena y se convirtió en el último clasificado a semis en la Copa de la Liga

Unión La Calera se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga, tras un sufrido triunfo por 0-2 sobre Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en el cierre del Grupo B.

El cuadro cementero hasta el último momento no tenía asegurada la clasificación, ya que dependía de un tropiezo de Audax Italiano en el partido contra Universidad de Chile, que se estaba jugando en paralelo en el Estadio Nacional.

Los itálicos estaban 2-1 arriba y con eso ellos estaban avanzando a la ronda de los cuatro mejores, pero el empate que logró la U en el tiempo agregado permitió el festejo de los cementeros.

En la cancha de La Serena, Carlo Villanueva firmó un doblete en la primera parte (31' y 44' de penal), pero aún así ese resultado no bastaba, ya que estaba igualado en diferencia de goles con Audax y en el enfrentamiento directo habían perdido uno de los duelos con el cuadro floridano.

La Calera incluso tuvo la chance de asegurar la clasificación al final, sin importar lo que pasaba en Santiago, con un penal de Sebastián Sáez, pero "Sasha" remató al palo, para más sufrimiento del equipo en los descuentos.

Sin embargo, el tropiezo de Audax ocurrió y La Calera pudo clasificar a las semifinales, al terminar puntero del Grupo D, con 13 puntos; los itálicos finalizaron segundos con 11; la U con 8 y La Serena con 1.

En semifinales, La Calera enfrentará a Coquimbo Unido; la otra llave la disputarán O'Higgins y Ñublense.