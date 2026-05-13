Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago12.5°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] Coquimbo Unido sacudió a Colo Colo con un cabezazo de Luis Riveros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El paraguayo aprovechó el desorden defensivo del "Cacique".

[VIDEO] Coquimbo Unido sacudió a Colo Colo con un cabezazo de Luis Riveros
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido sacudió a Colo Colo pasada la media hora de juego en el partido pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con un cabezazo de Luis Riveros en medio de la desordenada defensa del "Cacique".

Alvaro Madrid no reaccionó bien en la defensa y el arquero Gabriel Maureira tuvo una débil respuesta ante el testarazo del jugador paraguayo para el 1-0 parcial (35').

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada