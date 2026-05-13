[VIDEO] Coquimbo Unido sacudió a Colo Colo con un cabezazo de Luis Riveros

Coquimbo Unido sacudió a Colo Colo pasada la media hora de juego en el partido pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con un cabezazo de Luis Riveros en medio de la desordenada defensa del "Cacique".

Alvaro Madrid no reaccionó bien en la defensa y el arquero Gabriel Maureira tuvo una débil respuesta ante el testarazo del jugador paraguayo para el 1-0 parcial (35').