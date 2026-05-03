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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] El gol a los tres minutos de Urzi que abrió el partido entre U. de Conce y la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La movida primera etapa arrancó con el balón en las redes.

[VIDEO] El gol a los tres minutos de Urzi que abrió el partido entre U. de Conce y la UC
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El partido entre Universidad de Concepción y Universidad Católica por la Copa de la Liga inauguró su marcador en apenas tres minutos, con anotación de Agustín Urzi para el "campanil".

La escuadra estudiantil penquista recuperó en el mediocampo y jugó largo para la aparición de su atacante, quien definió con un globito sobre Darío Melo. De todas maneras, la UC terminó revirtiendo la cuenta antes del descanso.

- Revisa cómo fue el tempranero 1-0 en el "Ester Roa":

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