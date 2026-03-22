Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.0°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] Las expulsiones de Ramírez y Palavecino marcaron el duelo entre la UC y U. de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos elencos protagonizaron su debut por la Copa de la Liga.

[VIDEO] Las expulsiones de Ramírez y Palavecino marcaron el duelo entre la UC y U. de Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica triunfó por 2-1 ante Universidad de Concepción en la primera fecha de la Copa de la Liga. Si bien los precordilleranos tuvieron que remar de atrás, el encuentro estuvo marcado por la expulsión de Miguel Ramírez en la visita y Matías Palavecino en los locales en el Claro Arena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada