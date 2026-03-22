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[VIDEO] Las expulsiones de Ramírez y Palavecino marcaron el duelo entre la UC y U. de Concepción
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Ambos elencos protagonizaron su debut por la Copa de la Liga.
Ambos elencos protagonizaron su debut por la Copa de la Liga.
Universidad Católica triunfó por 2-1 ante Universidad de Concepción en la primera fecha de la Copa de la Liga. Si bien los precordilleranos tuvieron que remar de atrás, el encuentro estuvo marcado por la expulsión de Miguel Ramírez en la visita y Matías Palavecino en los locales en el Claro Arena.