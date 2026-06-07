[VIDEOS] Vargas empató para la U, pero Troyansky le devolvió la ventaja a Audax

Universidad de Chile logró un empate que le duró poco ante Audax Italiano, pues los itálicos golpearon rápido para ponerse 2-1 en la recta final del primer tiempo por la última fecha de la Copa de la Liga.

Eduardo Vargas anotó para los azules al minuto 31, pero a los 37' Franco Troyansky volvió a desequilibrar para los "tanos".

- Revisa los goles: