Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga
[VIDEOS] Vargas empató para la U, pero Troyansky le devolvió la ventaja a Audax
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La respuesta azul surtió efecto apenas unos minutos.
La respuesta azul surtió efecto apenas unos minutos.
Universidad de Chile logró un empate que le duró poco ante Audax Italiano, pues los itálicos golpearon rápido para ponerse 2-1 en la recta final del primer tiempo por la última fecha de la Copa de la Liga.
Eduardo Vargas anotó para los azules al minuto 31, pero a los 37' Franco Troyansky volvió a desequilibrar para los "tanos".
- Revisa los goles: