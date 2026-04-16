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Arturo Vidal se sumó a las felicitaciones a Universidad Católica
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Autor: Redacción Cooperativa
El bicampeón de América subió un video para celebrar el triunfo cruzado en Brasil.
El bicampeón de América subió un video para celebrar el triunfo cruzado en Brasil.
El referente de Colo Colo Arturo Vidal dejó atrás la rivalidad con Universidad Católica y a través de sus redes sociales felicitó al cuadro cruzado por su triunfo por 1-2 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.
En un video subido a sus historias en Instagram el bicampeón de América sale trotando junto a jugadores de Rodelindo Román y lanza un "buen triunfo de Católica, muy bien".
Y luego escribió "bien Católica, bien el fútbol chileno".