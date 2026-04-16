Arturo Vidal se sumó a las felicitaciones a Universidad Católica

El referente de Colo Colo Arturo Vidal dejó atrás la rivalidad con Universidad Católica y a través de sus redes sociales felicitó al cuadro cruzado por su triunfo por 1-2 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

En un video subido a sus historias en Instagram el bicampeón de América sale trotando junto a jugadores de Rodelindo Román y lanza un "buen triunfo de Católica, muy bien".

Y luego escribió "bien Católica, bien el fútbol chileno".