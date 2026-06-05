Ignacio Walker: "La fragmentación en Perú es patética, ¿qué bueno puede surgir?"

El excanciller Ignacio Walker lamentó en El Primer Café el "muy impresionante escenario de polarización" con que Perú llega a la segunda vuelta presidencial de este fin de semana.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori llegan al balotaje en un virtual "empate técnico", y el jueves se conoció una carta del grupo Libertad y Democracia en la que exmandatarios como Felipe Calderón (México), Mariano Rajoy (España), Jorge Quiroga (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina) y Eduardo Frei (Chile) llaman a votar por esta última.

Esta mañana en Cooperativa, Walker resaltó que "hay un dato bien interesante cuando uno compara Perú con Colombia", que también se encuentra embarcada por estos días en un proceso electoral.

"En la elección de Colombia, que fue muy polarizada, los dos candidatos -Abelardo de la Espriella, de la derecha, e Iván Cepeda, de la izquierda- sumaron en primera vuelta el 84 por ciento de los votos", pese a existir también "un esquema de mucha fragmentación parlamentaria, electoral, como (se da) en muchos países" de la región.

En cambio, "en Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sumaron 29 por ciento. O sea, (en el contraste) la fragmentación político-electoral en el Perú es patética", opinó.

"Keiko Fujimori ganó con 17 por ciento en primera vuelta, y Roberto Sánchez tuvo un 12 por ciento", reflejo de que "hay un problema de representación, de polarización y de fragmentación que es muy impresionante", afirmó.

"Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, representa el fujimorismo, y Roberto Sánchez, vinculado a Pedro Castillo -los candidatos del sombrero blanco- son la

izquierda dura... En realidad, ¿qué bueno puede surgir el próximo domingo de esta confrontación?", se preguntó el extimonel DC -hoy independiente- recordando además que hubo "mucha impugnación" en el proceso y "tomó más de un mes y medio conocer el resultado".

"Un dolor de cabeza"

El exsenador resaltó, finalmente, que Perú "es un dolor de cabeza para los economistas y los cientistas políticos, porque el neoinstitucionalismo es la escuela (teórica) que rige, y siempre hemos creído que la política y las instituciones son lo principal".

Sin embargo, ahí el país vecino "es la excepción, porque a pesar de que ha habido ocho presidentes en 10 años, ha habido un solo presidente del Banco Central, Julio Velarde, durante 20 años", y ha tenido buenos resultados económicos.

De cualquier modo, "¿es eso sostenible? ¿Les irá a servir ese escenario de continuidad en la política económica cuando en la política estamos llegando a un nivel de ingobernabilidad muy grande? Es la pregunta que dejo planteada", cerró Walker.

Recogió el guante el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien advirtió que "este tema de que la economía anda no obstante la política, funciona durante un tiempo (nomás)".

"Perú tiene (un ingreso de) 15 mil dólares per cápita, y nosotros (en Chile) tenemos 30 mil dólares per cápita. O sea, a nuestro nivel, si la política no anda bien, la economía tampoco anda bien", afirmó.

El extitular de la Segpres confesó además: "Si yo fuera peruano, siendo (una persona de) centroizquierda, yo no votaría por Sánchez".

"¿Y votarías por Keiko?", le preguntó Cecilia Rovaretti, conductora de El Primer Café.

"No sé, eso lo dijiste tú. Pero (sí puedo decir que) los planteamientos de Sánchez no me convencen en lo absoluto", sentenció el economista.