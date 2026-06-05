Revive la siderúrgica Huachipato: AZA la compró a CAP en 130 millones de dólares

Casi dos años después de que iniciar un histórico proceso de cierre, la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) se alista para reencender los hornos de Talcahuano, ya que Aceros AZA suscribió un contrato de promesa con el grupo CAP por la compra de la totalidad de sus acciones este viernes.

Se trata de una transacción de 130 millones de dólares que, en la práctica, permitirá crear una nueva sociedad del mismo nombre, a la cual se transferirán 91 de las 443 hectáreas que posee la empresa talcahuina, "excluyendo los activos logísticos y portuarios, y otros activos industriales que serán parte de los cuatro distritos a desarrollar en Huachipato por CAP y sus sociedades relacionadas", explica el hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El documento establece que "CAP venderá a AZA el 100% de sus acciones en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., recibiendo a cambio una contraprestación en dinero y en especie, esta última consistente en una participación de un 15% en AZA. CSH luego se fusionará con AZA para combinar sus respectivos activos siderúrgicos".

Al revisar el desglose, los 130 millones de dólares contemplan, en primer lugar, un pago en dinero por 25 millones de dólares, así como un pago en especie por la suscripción de acciones de pago de nueva emisión emitidas por AZA, avaluadas en 62.500 millones de dólares y representativas del 15% del capital de dicha firma.

Por último, se considera un pago adicional de 42.500 millones de dólares, relacionado con la puesta en marcha de las unidades de laminación actualmente existentes en los predios de CSH, y "un proyecto de acería eléctrica, a ser construido al interior de los terrenos que permanecerán en la propiedad de CSH después de ejecutarse la operación", precisa el documento.

En concreto, CAP mantendrá el control del 15% de la futura empresa, mientras que AZA tendrá un dominio del 85%, y aportará su capacidad de recolección de chatarra para que Huachipato vuelva a producir acero, esta vez de manera sostenible, en un plazo estimado de dos años.

"La operación descrita permitirá llevar a cabo un proyecto de integración industrial y reconversión de parte de los activos de CSH que actualmente se encuentran en estado de suspensión operacional y en desuso, generando eficiencias y sinergias a través de la mejora y puesta en operación de unidades productivas conforme a un plan de negocios previamente acordado, de manera de capturar un valor significativo dentro del distrito industrial de Huachipato", destaca el hecho esencial.

De hecho, CAP calcula que la operación le supondrá un beneficio económico que oscila entre 130 y 150 mil millones de dólares, "considerando el valor presente de las consideraciones de precio, ingresos por contratos de servicios y ahorros de costos fijos".

Al cierre, el grupo talcahuino también resalta la importancia de este acuerdo en el marco del plan de desarrollo territorial del proyecto de reconversión de Huachipato, que además de retomar la operación de los activos siderúrgicos en desuso, contempla utilizar "los activos no comprendidos en el perímetro de la operación para llevar adelante un distrito de innovación, distrito logístico portuario, y un distrito de desarrollo inmobiliario".