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Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Por la inflación: sueldos tienen crecimiento negativo a abril de 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El INE dio a conocer los índices nominales de Remuneraciones y de Costos Laborales del cuarto mes del año.

Por la inflación: sueldos tienen crecimiento negativo a abril de 2026
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Este viernes se conocieron los índices nominales de Remuneraciones y de Costos Laborales de abril de 2026, y pese a que el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró cifras positivas, al ajustar los números por la inflación, el panorama es muy distinto.

En el cuarto mes del año, el Índice Nominales de Remuneraciones (IR) creció 5,7% en 12 meses, mientras que el Índice de Costos Laborales (ICL) hizo lo propio en 6,4%.

Sin embargo, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustada al IPC- creció 1,7% en 12 meses, pero en lo que va de 2026 acumula una variación de -0,4%.

En abril la inflación marcó 1,3 por ciento, mientras que el primer cuatrimestre suma 2,7%.

Según detalla el informe estadístico, "por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores".

En tanto, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.328, anotando un alza interanual de 6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.122, lo que significó una variación anual de 6,3%; mientras que para los hombres se situó en $7.517, registrando un aumento de 5,8% en el mismo período.

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