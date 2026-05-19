Boca y Cruzeiro empataron y complicaron el escenario de la UC en la Libertadores

Boca Juniors y Cruzeiro empataron 1-1 este martes en La Bombonera, en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y complicaron el escenario de Universidad Católica.

El cuadro Cruzado tiene siete puntos y bajó al tercer lugar de la tabla, por debajo de Cruzeiro, que quedó líder con ocho, y de Boca, que también tiene siete positivos, pero con mejor diferencia de gol.

Además, este resultado enreda las aspiraciones de la UC. Aunque los Cruzados puedan vencer al colista Barcelona SC el jueves en el Claro Arena, la clasificación no estará asegurada, y tendrán que definir el pasaje a octavos en la visita a Boca Juniors en la última fecha.

La apertura de la cuenta en La Bombonera fue de Miguel Merentiel (15') tras un tiro libre de Leandro Paredes, pero Fagner lo igualó para los de Belo Horizonte en la segunda parte (54').

Cruzeiro quedó con uno menos en el minuto 68, con una roja directa a Gerson, por una fuerte barrida a Leandro Paredes (68'), pero aún así pudo aguantar el resultado ante el Xeneize.

Finalmente, en los minutos finales, la polémica se desató por un gol anulado a Merentiel, debido a una mano de Milton Delgado, revisada en el VAR.

En la última fecha, Boca Juniors se jugará la clasificación ante Universidad Católica en La Bombonera, mientrsa que Gremio buscará el liderato del grupo ante Barcelona en Belo Horizonte.