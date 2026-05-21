Branco Ampuero: Estamos en un escenario ideal

Branco Ampuero celebró la victoria de Universidad Católica sobre Barcelona SC y remarcó la importancia de conseguir un triunfo 2-0 como local en la Copa Libertadores, resultado que dejó a los cruzados en una posición expectante en el Grupo D.

El zaguero habló con la transmisión oficial y aseguró que la UC cumplió una actuación sólida: "Estamos muy felices por el resultado, por ganar en casa en esta Copa, algo que no se nos había dado por diferentes motivos. Creo que hoy dominamos el juego de inicio a fin".

Ampuero admitió que la expulsión en Barcelona SC influyó en el desarrollo del partido, aunque también apuntó a la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva: "Fallamos muchas ocasiones y eso no nos puede pasar, pero estamos en un escenario ideal. Estamos punteros del grupo y ahora nos toca ir a La Bombonera a buscar un resultado que nos sirva para clasificar".