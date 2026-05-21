Garnero: Estamos punteros en el grupo más complejo de la Libertadores

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, valoró el triunfo 2-0 sobre Barcelona SC por la Copa Libertadores y destacó la posición en que quedó el equipo "cruzado", líder del Grupo D a falta de una fecha para el cierre de la fase grupal.

El entrenador sostuvo que la victoria en el Claro Arena tiene un valor especial por el contexto del grupo y por la obligación que tenía la UC de ganar. "Estamos muy contentos por el triunfo que obtuvimos. Estamos minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la Copa. Estoy disfrutando mucho eso", señaló tras el partido.

Garnero reconoció que la expulsión temprana en Barcelona SC modificó el desarrollo del encuentro, porque el elenco ecuatoriano se replegó cerca de su área y obligó a Universidad Católica a circular con paciencia. "A veces tener un jugador más apura, porque el rival se mete muy atrás y no tienes esa precisión para llegarle con claridad. El gol nos dio mucha más tranquilidad y el equipo controló el juego en todo momento", explicó.

El DT también destacó la forma en que sus jugadores administraron la ansiedad del partido, especialmente después de varias ocasiones falladas antes de la apertura de la cuenta. "Fuimos pacientes, circulamos y tuvimos jugadas muy claras antes del gol. En líneas generales estamos muy conformes, porque hicimos un gran partido, teníamos que ganar, ganamos y ganamos justamente", afirmó.

De cara al próximo desafío ante Colo Colo, Garnero evitó adelantar decisiones y aseguró que el cuerpo técnico evaluará el estado físico del plantel.

"Mañana veremos cómo vamos a armar el domingo", comentó el técnico de Universidad Católica, que también resaltó el impulso anímico que deja la campaña internacional: "La parte anímica es importantísima en el rendimiento individual y colectivo. Haber llegado a la quinta fecha en esta posición es todo mérito del grupo".