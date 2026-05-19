Con Pizarro como figura: Rosario Central aseguró su clasificación a octavos en la Libertadores

Rosario Central, con el chileno Vicente Pizarro como una de sus figuras, goleó por 4-0 a Universidad Central de Venezuela, en la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, y logró su clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Jorge Almirón sumó 13 puntos, y de forma matemática aseguró uno de los dos primeros lugares del Grupo H, a la espera de lo que pueda hacer Independiente del Valle, su escolta con 7 unidades, que debe jugar con Libertad y será su siguiente rival en la última fecha.

La apertura de la cuenta fue de Alejo Véliz para los "Canallas" (22'), y en el tramo final del primer tiempo, apareció el "Vicho" Pizarro, quien remató en el área tras una excelente asistencia de rabona de Julián Fernández (39').

En la segunda parte, Rosario Central culminó la fiesta de goles en el Gigante de Arroyito, con las anotaciones de su estrella Angel Di María (71') y Marco Rubén (88').

En la última fecha, que se disputará la próxima semana, Vicente Pizarro y Rosario Central viajarán a Ecuador para medirse con Independiente del Valle en Ecuador; y UCV visitará a Libertad en Paraguay.