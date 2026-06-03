Coquimbo Unido y la UC tienen programación para sus duelos de octavos en la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Universidad Católica tiene programación oficial de Conmebol para los duelos de ida y vuelta en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, en donde enfrentarán a Platense y Estudiantes de La Plata, respectivamente.

El cuadro pirata partirá como visita, ante Platense en el Estadio "Ciudad de Vicente López", el miércoles 12 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT).

La vuelta será en Chile, en un estadio aún por definir, el miércoles 19 de agosto, a las 18:00 horas (22:00 GMT).

Coquimbo, su supera su llave, enfrentará al ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Fluminense.

La UC, al igual que Coquimbo, también comenzará como visitante ante Estudiantes. El partido de ida será en el Estadio Uno "Jorge Luis Hirschi", en La Plata, el martes 11 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT).

La revancha será una semana después, en el Claro Arena, el martes 18 de agosto, a las 21:30 horas (01:30 GMT).

La UC, en caso de ganar, enfrentará al vencedor de la llave entre Corinthians y Rosario Central, equipo donde juega el chileno Vicente Pizarro.