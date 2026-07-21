Federación Italiana de Fútbol confirmó negociaciones con Josep Guardiola

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, confirmó que la entidad mantiene negociaciones con Josep Guardiola para que el entrenador español asuma la dirección de la selección italiana.

El dirigente reconoció que Guardiola figura entre las principales opciones para reemplazar a Gennaro Gattuso, aunque aclaró que el acuerdo todavía no está cerrado.

"No está dicho que la operación vaya a salir adelante", expresó Malagò durante su participación en Vivavoce, programa dedicado a la actualidad deportiva y social de Italia.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol también afirmó que la institución está dispuesta a realizar una excepción en su presupuesto para intentar concretar la llegada del entrenador español.

"Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Josep Guardiola", sostuvo.

Malagò explicó que la federación consideró necesario iniciar y mantener abiertas las conversaciones, pero señaló que el acercamiento con Guardiola no representa una falta de consideración hacia los demás candidatos.

"Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos", agregó.

Entre las otras alternativas aparecen Roberto Mancini, último entrenador que conquistó un título con Italia al ganar la Eurocopa 2020, y Andrea Pirlo, aunque el dirigente aseguró que la lista contiene más nombres.

La Federación Italiana de Fútbol busca entrenador después de la salida de Gattuso, quien dimitió hace más de tres meses tras no conseguir la clasificación de Italia al Mundial.

La selección italiana quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, resultado que provocó una profunda crisis institucional y la llegada de Malagò a la presidencia hace un mes.

Durante el último fin de semana, Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, y su asesor Leonardo se reunieron con Josep Guardiola para evaluar la posibilidad de que tome el mando de la selección.

Malagò aseguró que la decisión se conocerá dentro de pocos días y dejó abierta la posibilidad de que aparezca una alternativa inesperada: "Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo".