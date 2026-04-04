¿Cuándo y dónde ver el debut de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay?
El conjunto pirata llegará al compromiso con una racha de tres victorias consecutivas
El conjunto pirata llegará al compromiso con una racha de tres victorias consecutivas
Coquimbo Unido debutará esta semana en la Copa Libertadores 2026, representando al fútbol chileno como campeón de la temporada pasada, enfrentando a Nacional de Montevideo.
El cuadro pirata llegará al compromiso con una racha de tres victorias consecutivas: dos por Copa de la Liga, ante Huachipato y Deportes Concepción, y una por la Liga de Primera, donde superó por 3-2 a Cobresal.
Los nortinos se encuentran en el sexto lugar de la Liga de Primera con doce puntos y marchan segundos en su grupo de la Copa de la Liga con siete unidades.
Por su parte, el conjunto charrúa, tricampeón continental, viene de caer como local 1-0 ante Central, por la décima fecha de la Primera División uruguaya y se ubica cuarto en dicha competición.
El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por Disney+ premium.
También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.