¿Cuándo y dónde ver la decisiva visita de la UC a Boca por la Copa Libertadores?

La sexta y última fecha de la Copa Libertadores será crucial para Universidad Católica, jugándose la clasificación a octavos de final como forastero ante Boca Juniors de Argentina.

El duelo está programado para el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) y la transmisión estará a cargo de ESPN y su señal de streaming en la plataforma Disney+ en el plan premium.

Con el liderato del Grupo D, a los "cruzados" les bastará empatar para instalarse entre los 16 mejores del continente.

Los "Xeneizes" están obligados a ganar, pues están un punto abajo de Cruzeiro y el cuadro brasileño tiene ventaja en los enfrentamientos directos gracias a un 1-0 en Belo Horizonte y un 1-1 en La Bombonera.

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