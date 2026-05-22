¿Cuándo y dónde ver la decisiva visita de la UC a Boca por la Copa Libertadores?
Los "cruzados" se jugarán la clasificación en Argentina.
Los "cruzados" se jugarán la clasificación en Argentina.
La sexta y última fecha de la Copa Libertadores será crucial para Universidad Católica, jugándose la clasificación a octavos de final como forastero ante Boca Juniors de Argentina.
El duelo está programado para el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) y la transmisión estará a cargo de ESPN y su señal de streaming en la plataforma Disney+ en el plan premium.
Con el liderato del Grupo D, a los "cruzados" les bastará empatar para instalarse entre los 16 mejores del continente.
Los "Xeneizes" están obligados a ganar, pues están un punto abajo de Cruzeiro y el cuadro brasileño tiene ventaja en los enfrentamientos directos gracias a un 1-0 en Belo Horizonte y un 1-1 en La Bombonera.
También podrás seguir todos los detalles por Cooperativa.cl.