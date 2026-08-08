¿Cuándo y dónde ver la visita de Coquimbo Unido a Platense en la Copa Libertadores?

Este miércoles 12 de agosto, Coquimbo Unido visitará a Platense en el Estadio "Ciudad de Vicente López", por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de tomar ventaja en la serie que se definirá en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido en televisión por televisión a través ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

El cuadro "Pirata" terminó en el primer lugar del Grupo B que compartió junto a Tolima, Nacional y Universitario, mientras que el "Calamar" ocupó el segundo lugar del Grupo E, por detrás de Corinthians, pero dejando en el camino a Peñarol e Independiente de Santa Fe.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.