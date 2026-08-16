DT de Estudiantes anticipó la revancha ante la UC: "Vamos a ir a ganar con inteligencia"

El técnico de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina, anticipó la revancha frente a Universidad Católica por los octavos de final de Copa Libertadores, luego de que su equipo llegara con un importante impulso al golear 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense.

Tras el contundente triunfo, el entrenador uruguayo puso inmediatamente la mirada en el compromiso frente a los "cruzados" y advirtió que el escenario será distinto al vivido en la ida. "Este partido es diferente, jugamos 90 minutos y ahora es la revancha", sostuvo.

Medina aseguró que Estudiantes mantendrá su propuesta en Santiago y buscará la clasificación desde el inicio. "Lo vamos a plantear de la mejor manera para ganar el partido. Nosotros no especulamos, está en nuestro ADN. Vamos a ir a ganar con inteligencia", afirmó.

Alexander Medina destacó el trabajo de Universidad Católica

El entrenador del conjunto argentino también analizó a la UC y destacó el funcionamiento del equipo de cara al compromiso en el Claro Arena. "Es un equipo que sabe a lo que juega y es un equipo muy trabajado. Esperamos un equipo duro y fuerte, que de local lo hace bien", expresó.

Estudiantes llegará al encuentro después de una goleada que le permitió sumar confianza antes de viajar a Chile, mientras Universidad Católica buscará aprovechar la localía para instalarse entre los ocho mejores equipos del continente.

Universidad Católica y Estudiantes se enfrentarán este martes 18 de agosto desde las 20:30 horas en el Claro Arena. La serie quedó completamente abierta después del empate 1-1 registrado en el partido de ida y una nueva igualdad llevará la definición a los lanzamientos penales.