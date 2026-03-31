El artículo que ayuda a U. Católica ante negativa a la venta de entradas para hinchas de Boca Juniors

La decisión de la Delegación Presidencial Metropolitana de prohibir el ingreso de hinchas visitantes para el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores acarrea una multa de 20 mil dólares para el club, según el Manual de Clubes del certamen continental.

De todos modos, existe una excepción en el Reglamento Conmebol que puede evitar la sanción para el elenco "cruzado" y eximirlo de la responsabilidad.

De acuerdo al Manual de Clubes de la Libertadores, en la sección 4.4.6 "Entradas para clubes visitantes", los equipos locales deben disponer un mínimo de 2.000 entradas para la hinchada visita, exigencia que en este caso no se cumplirá por motivos de seguridad.

Sin embargo, la Conmebol establece en su Reglamento, en el Capítulo 9, artículo 31 sobre "la venta y control de entradas" que "se excluye el cumplimiento del presente artículo si y solo si, existe una sanción impartida por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, orden judicial y/o disposición de organismo de seguridad local de no ingreso del público visitante.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la UC debe enviar este argumento con una antelación mínima de ocho días antes del partido y con la respectiva justificación, a la espera de la ratificación del organismo. Tomando en cuenta que el cruce con el cuadro xeneize es el martes 7 de abril, el plazo se cumplió el 30 de marzo.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante Boca Juniors?

El conjunto de la franja se medirá ante el cuadro argentino, este martes 7 de abril a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Claro Arena.