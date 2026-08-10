Estudiantes de la Plata trabajó su formación para recibir a la UC en Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata, rival de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026, preparó su once inicial para el duelo de ida de los octavos de final del certamen, que será este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Jorge Luis Hirschi".

Tras la derrota sufrida el pasado fin de semana ante Deportivo Riestra por el Torneo de Clausura argentino, en la cual el entrenador Alexander "Cacique" Medina alineó un equipo alternativo, el "Pincharrata" volverá a contar con los titulares contra el elenco cruzado.

De esta forma, el cuadro trasandino saldrá seguramente a la cancha con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Ñúñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Burgos y Guido Carrillo.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.