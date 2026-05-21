Eugenio Mena alabó a Zampedri: Se mata por la Católica

Eugenio Mena valoró la victoria de Universidad Católica ante Barcelona SC por la Copa Libertadores y reconoció que el plantel "cruzado" asumió el partido con plena conciencia de la responsabilidad que tenía en el Claro Arena.

En conversación con la transmisión oficial, el defensor sostuvo que el equipo venía trabajando durante la semana con la obligación de ganar: "Sabíamos la responsabilidad que teníamos. Como grupo lo conversamos durante la semana, queríamos ganar y gracias a Dios en el segundo tiempo pudo llegar el gol".

Mena también tuvo palabras para Fernando Zampedri, autor de los dos tantos del triunfo, y resaltó su entrega por el club.

"Es extraordinario. Al 'Toro' lo conozco hace bastante tiempo y se mata por el club, se mata por la Católica. Hoy es un justo reconocimiento a lo que ha hecho durante toda su carrera acá", completó.