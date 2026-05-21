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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Farías reclamó por el arbitraje y tuvo tensión con la prensa tras eliminación de Barcelona

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico venezolano defendió el rendimiento de su equipo pese a la caída ante Universidad Católica y apuntó contra jugadas clave del partido.

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César Farías, técnico de Barcelona SC, asumió la responsabilidad por la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores, aunque defendió la campaña del cuadro ecuatoriano y cuestionó algunas decisiones arbitrales tras la derrota 2-0 ante Universidad Católica.

El entrenador venezolano respondió ante las críticas por el rendimiento de su plantel y marcó distancia con el análisis de la prensa: "Difiero. Nosotros ganamos tres partidos en la Copa y le ganamos a equipos competitivos y duros como Boca, Botafogo y Argentinos Juniors".

Farías sostuvo que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro y apuntó contra las acciones de los goles "cruzados".

"Hoy nos tocó jugar con 10 desde muy temprano y competimos con pundonor. Acabo de ver la situación del primer gol y mi pregunta al árbitro es por qué permite cobrar con dos jugadores en el suelo. El segundo gol, además, es fuera de juego desde que arranca la jugada", sentenció.

El técnico también vivió un momento de tensión cuando fue consultado por la baja posesión y la falta de remates al arco de Barcelona SC.

"Esto es la Copa Libertadores, no la LigaPro. Ese es tu punto de vista y te lo respeto. Ellos tenían más la pelota, estaban en su cancha, con un hombre más y con la necesidad del resultado", respondió.

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