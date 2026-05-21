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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Fernando Zampedri: Trabajo para el equipo, nos queda una gran final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán "cruzado" marcó un doblete ante Barcelona SC y dejó a Universidad Católica con la primera opción en el Grupo D.

Fernando Zampedri: Trabajo para el equipo, nos queda una gran final
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Fernando Zampedri fue la gran figura de Universidad Católica en el triunfo 2-0 sobre Barcelona SC, con un doblete que dejó al cuadro "cruzado" en el primer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores.

Tras el partido, el delantero habló con la transmisión oficial y destacó el valor del resultado: "Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros en un grupo realmente muy difícil. Estamos muy contentos".

El capitán de la UC también proyectó el duelo decisivo ante Boca Juniors y agradeció el respaldo de sus compañeros: "Vamos a jugar un partido por la clasificación. Yo siempre digo que trabajo para el equipo y para el club".

"Mis compañeros me tienen una fe impresionante, venimos por buen camino y nos queda una gran final", cerró.

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