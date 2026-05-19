Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago6.4°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Independiente del Valle selló su clasificación a octavos de la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro ecuatoriano y Rosario Central clasificaron en el Grupo H.

Independiente del Valle selló su clasificación a octavos de la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Independiente del Valle selló su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores este martes, una fecha antes del término de la fase grupal, tras golear por 4-1 a Libertad, por la quinta jornada del Grupo H.

El cuadro ecuatoriano, local en Quito, quedó segundo con 10 puntos, con cuatro de ventaja sobre Universidad Central de Venezuela, y faltando solo una fecha por disputar, aseguró matemáticamente la clasificación a la siguiente ronda.

Los venezolanos, sin embargo, tendrán como consuelo la disputa de los play-offs en la Copa Sudamericana.

El otro club clasificado a octavos en la Libertadores es Rosario Central, con 13 puntos en el liderato, mientras que Libertad está completamente eliminado de toda competencia internacional.

Los goles de Independiente del Valle fueron de Junior Sornoza (38'), Carlos González (43), Justin Lerma (64') y Djorkaeff Reasco (90+4'); el descuento visitante fue de Lorenzo Malgarejo (45+3').

En la última fecha, Libertad jugará por el honor ante UCV en Paraguay; mientras que Rosario Central e Independiente del Valle se medirán en Ecuador, para definir el liderato del Grupo H.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada