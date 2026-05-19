Independiente del Valle selló su clasificación a octavos de la Libertadores

Independiente del Valle selló su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores este martes, una fecha antes del término de la fase grupal, tras golear por 4-1 a Libertad, por la quinta jornada del Grupo H.

El cuadro ecuatoriano, local en Quito, quedó segundo con 10 puntos, con cuatro de ventaja sobre Universidad Central de Venezuela, y faltando solo una fecha por disputar, aseguró matemáticamente la clasificación a la siguiente ronda.

Los venezolanos, sin embargo, tendrán como consuelo la disputa de los play-offs en la Copa Sudamericana.

El otro club clasificado a octavos en la Libertadores es Rosario Central, con 13 puntos en el liderato, mientras que Libertad está completamente eliminado de toda competencia internacional.

Los goles de Independiente del Valle fueron de Junior Sornoza (38'), Carlos González (43), Justin Lerma (64') y Djorkaeff Reasco (90+4'); el descuento visitante fue de Lorenzo Malgarejo (45+3').

En la última fecha, Libertad jugará por el honor ante UCV en Paraguay; mientras que Rosario Central e Independiente del Valle se medirán en Ecuador, para definir el liderato del Grupo H.