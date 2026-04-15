Independiente Rivadavia dio el batacazo y venció a Fluminense en el Maracaná

Este miércoles, la Copa Libertadores vivió un resultado histórico con la victoria del debutante Independiente Rivadavia ante Fluminense, nada menos que de visitante en el Maracaná por la segunda fecha grupal.

El equipo trasandino logró una remontada de 2-1, resultado que hizo recordar el similar "Maracanazo" de Central Córdoba ante Flamengo en la pasada edición de la Copa. Además es la cuarta victoria de un club argentino en el mítico estadio de Río de Janeiro.

Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10, tras una precisa asistencia del venezolano Jefferson Savarino.

Fue un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados, pero los brasileños perdieron el dominio ofensivo con el que comenzó tras el empate, desperdiciando opciones para aumentar la diferencia.

El conjunto mendocino se acomodó en el partido y comenzó a conectar contraataques peligrosos con pelotas aéreas. Independiente Rivadavia consiguió el empate con un cabezazo de Fabrizio Sartori en el centro del área (37').

En el segundo tiempo, cuando parecía que el conjunto carioca retomaba el control, un error defensivo terminó en la remontada del visitante: Tras una serie de fallos en la zaga y una salida en falso del guardameta Fábio, Alex Arce definió sin oposición para el 1-2 definitivo (51').

Así, el equipo argentino dio un gran golpe en su primera participación internacional y es nuevo el líder y favorito de un Grupo C con más sorpresas, pues el escolta es Deportivo La Guaira de Venezuela con dos puntos. Más atrás aparecen Bolívar y Fluminense con uno.