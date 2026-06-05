Claudia Sanhueza, exsubsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Administración Boric, apuntó en Cooperativa a la importancia de una coordinación multilateral para enfrentar la amenaza de un eventual arancel ligado al "trabajo forzoso" por parte de Estados Unidos.

La exautoridad, que fue clave en las conversaciones con Washington por el gravamen impuesto en el "Día de la Liberación" de 2025, instó al Gobierno de Kast a "mejorar esa negociación con ellos", remarcando que el Tratado de Libre Comercio vigente debería protegernos de la sanción que alista el Ejecutivo de Trump.

Dicho esto, Sanhueza reflexionó en El Diario de Cooperativa: "Estos son temas de Estados, porque son de largo plazo... se está definiendo un orden hacia muchas décadas en adelante, mínimo para los próximos 50 años, y por eso, la conformación de diálogos más estructurados en nuestra región es muy importante, porque tenemos problemas bastante comunes".

"Hay que pensar en qué beneficia a los intereses de nuestro país y su economía este nuevo orden mundial (...) Chile puede colaborar con esa conversación (multilateral) y formar lazos importantes, tanto en nuestra región como en Asia, que es lo que ya ha estado haciendo", sugirió la economista.

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