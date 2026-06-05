Kast tuvo que exigir respeto al ser increpado a gritos por dos alcaldes

El Presidente José Antonio Kast enfrentó este jueves una tensa jornada durante el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 realizado en La Serena, instancia marcada por reclamos de autoridades comunales, interrupciones durante su discurso y manifestaciones tanto al interior como en las afueras del recinto.

El Mandatario llegó a la actividad, que reunió a cerca de 300 jefes comunales de todo el país, en medio de pifias y gritos de manifestantes apostados fuera del Teatro Centenario.

Al interior del recinto también se vivieron momentos de tensión. Al inicio de su intervención, Kast fue interrumpido por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga (PC), situación que lo llevó a exigir respeto a los asistentes.

"El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos (...) Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice: 'Por favor, respeto'. (Así que) señores alcaldes, yo les pido respeto", manifestó el Mandatario, que fue apoyado con aplausos.

Posteriormente, el alcalde de Puente Alto explicó que el reclamo obedeció a su malestar por el financiamiento comunal: "Nos queda una sensación muy amarga. De hecho, yo fui la persona que le gritó atrás con el alcalde de Tierra Amarilla, producto de que cuando habló el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Gustavo Alessandri), no se refirió a los acuerdos que habíamos tomado como alcaldes", sostuvo Toledo.

"Yo fui el que gritó y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él", agregó el jefe comunal, que en el último tiempo ha tenido acercamientos con Franco Parisi.

Debate por contribuciones y recursos municipales

Tras el incidente, Kast abordó una de las principales preocupaciones de los municipios: el efecto que tendrá la exención del pago de contribuciones sobre los ingresos comunales.

Reiteró que el Fondo Común Municipal no sufrirá modificaciones, pero reconoció que el número de comunas afectadas por una eventual disminución de recursos es mayor al estimado inicialmente. "Hay 42 municipios que se ven afectados en más del 1% de su presupuesto", afirmó.

"Hemos ido haciendo una categorización de los distintos municipios e invito a cada alcalde después a sentarse también con los expertos en Hacienda y con quien ustedes estimen conveniente, para ir viendo cómo a cada comuna le va afectando el tema de los ingresos que podrían perder por el pago de contribuciones. Sí, hay algunas comunas que se ven más afectadas, pero no es la gran mayoría", explicó el mandatario.

La cifra generó inquietud entre los alcaldes, que el día anterior habían suscrito una declaración conjunta manifestando su rechazo tanto a eventuales recortes de recursos como a la exención generalizada de contribuciones.

"Hubo una declaración en conjunto que nos representa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, y eso es lo que hoy le quisimos manifestar al Presidente de la República. Esperamos que pueda abrirse una oportunidad de diálogo", dijo Karina Delfino (PS, Quinta Normal).

Al término de la actividad, Kast abandonó el recinto en medio de nuevas manifestaciones. A los gritos y pifias de algunos asistentes se sumaron también aplausos de adherentes que llegaron hasta las afueras del teatro para respaldarlo.