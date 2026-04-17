Jugadores de la UC y Coquimbo figuraron en equipo de la semana de la Libertadores

Tres de los cinco equipos chilenos en competencias internacionales consiguieron grandes resultados esta semana, lo cual les valió a algunos futbolistas para ser considerados den el once ideal de sus respectivos torneos.

En el equipo estelar de la Copa Libertadores, por ejemplo, figuran el portero de Universidad Católica, Vicente Bernedo, y Nicolás Johansen, delantero de Coquimbo Unido.

Mientras el guardameta fue fundamental para que la UC derrotara por 2-1 a Cruzeiro en el estadio Mineirao, el atacante argentino aportó con uno de los goles del triunfo de Coquimbo por 2-0 sobre Universitario de Deportes.

Junto a ellos aparecen Murilo Cerqueira (Palmeiras), Sebastián Coates (Nacional), Gustavo Henrique (Corinthians), José Quintero (Liga de Quito), Guido Mainero (Platense), Santiago Ascacibar (Boca Juniors), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Fabrizio Sartori (Independiente Rivadavia) y Carlos González (Independiente del Valle).

En Copa Sudamericana, en tanto, se destacó Franco Troyansky, ariete de Audax Italiano, quien entregó una asistencia y posteriormente marcó el 2-1 definitivo sobre Vasco da Gama.

Además del hombre audino, también fueron incluidos Rodrigo Rodríguez (CD Macará), Edgar Elizalde (Millonarios), Gary Kagelmacher (Montevideo City Torque), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Yeison Guzmán (América de Cali), Alejandro Hohberg (Cienciano), Júnior Santos (Botafogo), Artur (Sao Paulo), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) y Sebastián Driussi (River Plate).