La UC buscará ante Barcelona SC dar otro paso hacia la clasificación en la Libertadores

Universidad Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil este jueves en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, un partido clave en las aspiraciones de los Cruzados para llegar a octavos de final.

El conjunto de San Carlos de Apoquindo tiene siete puntos y marcha tercero en la tabla, y con una victoria quedará como líder, superando a Cruzeiro (8) y Boca Juniors (7), en una posición muy ventajosa para sellar el pasaje a la siguiente ronda.

Esto porque en la última fecha visitará a Boca Juniors en La Bombonera, y si llega como líder de grupo, a la UC le bastará un empate en Buenos Aires para meterse en la ronda de los 16 mejores de América.

Para el partido, los Cruzados llegan confiados, tras la victoria el fin de semana ante Limache y sabiendo que ya derrotaron a los ecuatorianos, cuando jugaron en Guayaquil a finales de abril.

Aunque el equipo no llega al cien por ciento, ya que el fin de semana, el capitán y goleador Fernando Zampedri sufrió una fractura nasal en el partido con los limachinos. El "Toro", pese a la gravedad de la lesión, estará este jueves en el Claro Arena y jugará enmascarado, para proteger su rostro.

La oncena que usará el técnico Daniel Garnero será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Zampedri.

Barcelona, por su lado, está tercero en la liga ecuatoriana, y está obligado a dar el golpe en el Claro Arena para seguir con vida en el torneo continental.

"Llegamos con la necesidad de ganar los puntos, pero es un grupo que está lleno de mucha emocionalidad y ansiedad. Vamos tranquilos, algo primordial para jugar un partido de estos", aseguró el técnico venezolano César Farías.

La formación de Barcelona será con José Contreras; Bryan Carabalí, Cristian Báez, Gustavo Vallecilla, Jonathan Perlaza; Matías Lugo, Tomás Martínez, Jhonny Quiñónez, Jefferson Wila, Luis Cano y Darío Benedetto.

El duelo será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

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