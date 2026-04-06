La UC buscará un inicio positivo en la Libertadores ante Boca Juniors en el Claro Arena

La Copa Libertadores arrancará su fase de grupos este martes 7 de abril con participación chilena, pues Universidad Católica abrirá la actuación nacional recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena.

La previa del encuentro quedó marcada por la tensa organización, pues la Delegación Presidencial prohibió la hinchada visitante, pero Conmebol ejerció una polémica presión pese a los reglamentos y, tras gestiones de última hora, se logró disponer de 2.000 entradas para los argentinos.

En cuanto a lo deportivo, los "cruzados" de Daniel Garnero llegan con las luces encendidas, pues vienen de aplastar por 6-1 a Palestino en la Liga de Primera, sumando confianza luego de irregulares resultados.

Pensando en el estreno internacional, Garnero valoró que "de hace unos partidos que estamos jugando de una manera que el equipo se siente cómodo".

Gary Medel, en tanto, reafirmó su fanatismo ante la UC, aunque señaló que de todas formas tendrá un gusto especial el medirse con su exequipo. El "Pitbull" celebró la presencia de ambas hinchadas y contó que habló con Juan Román Riquelme desde el mismo minuto en que ambos quedaron juntos en el Grupo D.

El conjunto chileno formará con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Gary Medel (o Jimmy Martínez), Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Al frente estará un Boca Juniors que viene de imponerse a Talleres de Córdoba por 1-0 en la liga argentina y registra un invicto de nueve encuentros sumando la Copa Argentina.

En el Apertura trasandino el conjunto de Claudio Úbeda es tercero, a dos puntos de Vélez Sarsfield.

Los "Xeneizes" recibieron una calurosa y masiva recepción de sus seguidores en la llegada a Santiago, con los referentes Leandro Paredes y Ander Herrera liderando las fotos y autógrafos otorgados por un plantel sin el lesionado Carlos Palacios, descartado por un largo tiempo tras ser operado.

Se espera que los argentinos formen con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Las acciones arrancarán a las 20:30 horas (00:30 GMT) con arbitraje de Gustavo Tejera y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.