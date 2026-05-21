La UC se acercó a octavos de la Copa Libertadores tras vencer a Barcelona

Universidad Católica rompió el cerrojo de Barcelona SC y ganó por 2-0 en la penúltima fecha de la Copa Libertadores, quedando líder de grupo de cara al importante cierre ante Boca Juniors en Argentina.

Al minuto 10 Jhonnier Chalá fue expulsado en la visita por una dura falta a Clemente Montes. La escuadra ecuatoriana se resguardó ante la desventaja numérica y los "cruzados" además desperdiciaron varios avances, pero el enmascarado Fernando Zampedri selló el importante triunfo en casa con un doblete (75', 83').

- Más detalles en instantes.

Ficha del Universidad Católica vs. Barcelona SC:

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia (86' Agustín Farías), Fernando Zuqui (76' Matías Palavecino), Jimmy Martínez; Justo Giani (76' Juan Francisco Rossel), Fernando Zampedri [C] (86' Cristián Cuevas), Clemente Montes DT: Daniel Garnero

BARCELONA SC (0): José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Jhonnier Chalá, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo (62' Héctor Villalba), Matías Lugo, Jefferson Intriago (45' Jonathan Perlaza), Jhonny Quiñónez [C] (79' Jean Montaño), Jonnathan Mina (45' Luca Sosa); Darío Benedetto (62' Sergio Núñez). DT: César Farías

ESTADIO: Claro Arena, Las Condes

ARBITRO: Juan Gabriel Benítez (PAR)

GOLES: 1-0: 75' Fernando Zampedri (UC), 2-0: 83'; Fernando Zampedri (UC)

TARJETAS AMARILLAS: 71' José Contreras (BSC); 78' Gustavo Vallecilla (BSC); 89' Sergio Núñez (BSC)

TARJETAS ROJAS: 10' Jhonnier Chalá (BSC)

Tabla de posiciones del Grupo D: