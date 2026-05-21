La UC se acercó a octavos de la Copa Libertadores tras vencer a Barcelona
Los "cruzados" quedaron punteros y un empate en La Bombonera bastará para pasar.
De paso, el cuadro chileno aseguró, al menos, jugar play-offs de Copa Sudamericana.
Los "cruzados" quedaron punteros y un empate en La Bombonera bastará para pasar.
De paso, el cuadro chileno aseguró, al menos, jugar play-offs de Copa Sudamericana.
Universidad Católica rompió el cerrojo de Barcelona SC y ganó por 2-0 en la penúltima fecha de la Copa Libertadores, quedando líder de grupo de cara al importante cierre ante Boca Juniors en Argentina.
Al minuto 10 Jhonnier Chalá fue expulsado en la visita por una dura falta a Clemente Montes. La escuadra ecuatoriana se resguardó ante la desventaja numérica y los "cruzados" además desperdiciaron varios avances, pero el enmascarado Fernando Zampedri selló el importante triunfo en casa con un doblete (75', 83').
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