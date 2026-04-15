La UC visita a Cruzeiro con la ilusión de dar el golpe y sumar en la Libertadores

Este miércoles 15 de abril, Universidad Católica tratará de dejar atrás el revés del debut en Copa Libertadores en un exigente desafío ante Cruzeiro en Belo Horizonte, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro "cruzado" llega golpeado luego de su estreno en el certamen continental, donde cayó por 2-1 ante Boca Juniors en condición de local.

Sin embargo, en el plano local el equipo precordillerano viene de un partido lleno de goles, tras imponerse por 4-3 a Palestino; encuentro que mostró capacidad goleadora pero mantuvo las dudas por al respuesta defensiva y pérdidas de balón en la salida.

"Va a ser disputado, pero estamos preparándonos de la mejor forma para mañana hacer un gran partido. Creo que la clave va a estar en la concentración, en la intensidad, en ir y proponer nuestro juego, que tenemos armas como para poder hacerle daño al rival", dijo el volante Fernando Zuqui antes de volar a Brasil, añadiendo que el equipo tomó nota de las fallas ante Boca.

El equipo de Daniel Garnero lamentará la sensible baja de Gary Medel, quien salió lesionado en el mencionado duelo con los "Xeneizes" y no alcanzó a llegar al duelo pese a su descanso en la Liga de Primera. Incluso, se decidió que el "Pitbull" se quede en Chile para recuperarse.

Así, el más probable 11 de la UC es con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Sebastián Arancibia; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Al frente estará Cruzeiro, que tuvo un inicio auspicioso en la Copa Libertadores con un 1-0 en su visita a Barcelona de Guayaquil en Ecuador; aunque en Brasil vive una realidad completamente opuesta.

Si bien el elenco de Belo Horizonte viene de imponerse por 2-1 a Bragantino en el fin de semana, continúa en la zona de descenso del Brasileirao, con apenas dos victorias en 11 fechas.

Según la prensa brasileña, los azules formarán con Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Néiser

El compromiso en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte arrancará a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT) y podrás seguirlo tanto en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl como en el relato de la transmisión de Cooperativa Deportes.