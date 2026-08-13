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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Liga de Quito de Fernando Cornejo salvó un empate ante Mirassol en la ida de octavos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La revancha será la próxima semana en Ecuador.

Libertadores: Liga de Quito de Fernando Cornejo salvó un empate ante Mirassol en la ida de octavos
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Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo jugando casi todo el partido, salvó un empate 1-1 ante Mirassol en Brasil, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.

El volante nacional fue titular y estuvo en cancha hasta el minuto 90+3, siendo reemplazado por Juan Rodríguez en un partido que fue muy parejo.

Los locales abrieron la cuenta con un gol de Eduardo en el cuarto de hora y entregaron el juego a los visitantes, que desaprovecharon varias opciones de peligro.

Finalmente, Michael Estrada salvó a los ecuatorianos, con un gol salvador en el minuto 82, dejando en el aire el pasaje a los cuartos de final.

La revancha será la próxima semana, el jueves 20 de agosto, en Quito.

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