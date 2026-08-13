Libertadores: Liga de Quito de Fernando Cornejo salvó un empate ante Mirassol en la ida de octavos

Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo jugando casi todo el partido, salvó un empate 1-1 ante Mirassol en Brasil, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.

El volante nacional fue titular y estuvo en cancha hasta el minuto 90+3, siendo reemplazado por Juan Rodríguez en un partido que fue muy parejo.

Los locales abrieron la cuenta con un gol de Eduardo en el cuarto de hora y entregaron el juego a los visitantes, que desaprovecharon varias opciones de peligro.

Finalmente, Michael Estrada salvó a los ecuatorianos, con un gol salvador en el minuto 82, dejando en el aire el pasaje a los cuartos de final.

La revancha será la próxima semana, el jueves 20 de agosto, en Quito.