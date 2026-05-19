Los clasificados a octavos de final en la Copa Libertadores 2026

Esta semana se disputa la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, sumándose varios equipos al listado de jugadores que ya aseguraron su clasificación anticipada a la ronda de los octavos de final.

Respecto a los equipos chilenos, Coquimbo Unido venció a Deportes Tolima y quedó a un paso de conseguir el cupo a la siguiente fase; y la UC, independiente de lo que pueda hacer ante Barcelona el jueves en el Claro Arena, tendrá que jugarse la clasificación la próxima semana ante Boca Juniors en la última fecha.

Revisa los clasificados a octavos de la Copa Libertadores a continuación: