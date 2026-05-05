Palmeiras derrotó 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio "Alejandro Villanueva" de Lima, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, con goles de José Manuel López a los 31 minutos y Ramón Sosa a los 50', resultado que dejó al equipo brasileño como líder de la zona con 8 puntos y mantuvo su invicto en el torneo, mientras el cuadro peruano quedó segundo con 6 unidades a la espera del duelo entre Cerro Porteño y Junior.

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