Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.6°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Barcelona perdió a Céliz para choque con la UC por fuerte codazo a Leandro Paredes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo ecuatoriano también quedó con 10 jugadores.

[VIDEO] Barcelona perdió a Céliz para choque con la UC por fuerte codazo a Leandro Paredes
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Barcelona de Guayaquil sufrió la expulsión de Milton Céliz en el primer tiempo del partido ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, luego de un fuerte codazo sobre Leandro Paredes que fue sancionado con roja directa y lo dejó fuera del próximo cruce ante Universidad Católica.

En el encuentro también fue expulsado Santiago Ascacíbar, en los xeneizes, por lo que ambos elencos jugarán con 10 hombres en el segundo tiempo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada