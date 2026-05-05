[VIDEO] Barcelona perdió a Céliz para choque con la UC por fuerte codazo a Leandro Paredes

Barcelona de Guayaquil sufrió la expulsión de Milton Céliz en el primer tiempo del partido ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, luego de un fuerte codazo sobre Leandro Paredes que fue sancionado con roja directa y lo dejó fuera del próximo cruce ante Universidad Católica.

En el encuentro también fue expulsado Santiago Ascacíbar, en los xeneizes, por lo que ambos elencos jugarán con 10 hombres en el segundo tiempo.