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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Villalba culminó una contra perfecta para adelantar a Barcelona ante Boca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante definió de primera para abrir la cuenta en la Copa Libertadores.

[VIDEO] Villalba culminó una contra perfecta para adelantar a Barcelona ante Boca
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Barcelona de Guayaquil abrió la cuenta ante Boca Juniors por la Copa Libertadores con un gol de Tito Villalba, quien definió de primera para marcar el 1-0 luego de una rápida contra del equipo ecuatoriano.

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