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[VIDEO] Villalba culminó una contra perfecta para adelantar a Barcelona ante Boca
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Autor: Redacción Cooperativa
El atacante definió de primera para abrir la cuenta en la Copa Libertadores.
El atacante definió de primera para abrir la cuenta en la Copa Libertadores.
Barcelona de Guayaquil abrió la cuenta ante Boca Juniors por la Copa Libertadores con un gol de Tito Villalba, quien definió de primera para marcar el 1-0 luego de una rápida contra del equipo ecuatoriano.