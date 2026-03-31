Prensa argentina evidenció el enojo de Boca por ausencia de sus hinchas en el Claro Arena

La decisión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de prohibir la presencia de hinchas visitantes en el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors, programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena por Copa Lobertadores, desató una verdadera guerra administrativa que tiene a la prensa y a la dirigencia argentina en pie de guerra.

Apenas se conoció el comunicado de Cruzados informando que el debut en Copa Libertadores será solo con público local por razones de seguridad, las reacciones en Buenos Aires no se hicieron esperar, acusando un incumplimiento flagrante de los reglamentos de la Conmebol.

El portal TyC Sports fue tajante al describir el clima que se vive en el cuadro de La Ribera: "La dirigencia xeneize puso el grito en el cielo y exigió a Conmebol que se le den 2.000 entradas a su parcialidad, como marca el reglamento".

Según el medio trasandino, la UC intentó ofrecer inicialmente apenas 450 boletos, lo que fue rechazado de plano por el club presidido por Juan Román Riquelme. Además, aseguran que la movida de la UC de publicar un comunicado sin el visto bueno del ente rector es una falta grave: "El comunicado de la UC no tuvo aprobación alguna del ente regulador del fútbol sudamericano y Conmebol aún no comunicó nada a Boca".

La molestia escaló a niveles diplomáticos. El periodista Ezequiel Sosa, de la misma cadena, reveló que Boca Juniors ya realizó una contraofensiva formal ante la Conmebol.

La exigencia es clara: que se garantice el aforo visitante o que el partido se mueva a otro estadio que sí permita el ingreso de los fanáticos argentinos. En caso de no prosperar, el club argentino advirtió que aplicará la "reciprocidad", exigiendo que cuando la UC deba visitar La Bombonera, no se le permita el ingreso a ningún hincha chileno.

Desde el diario Olé también recogieron el malestar interno: "Ese comunicado no está bien. Nosotros pedimos lo lógico, que es lo que marca Conmebol", lanzaron desde las entrañas del club xeneize al rotativo deportivo.

El medio explicó que Boca no piensa ceder ni un centímetro en la cifra de 2.000 tickets, ya que existe una presión enorme de sus socios que ya adquirieron pasajes y estadías en Santiago. "No tienen intenciones de involucrarse en un conflicto con sus socios por una limitación ajena", complementaron.

Mientras Universidad Católica sostiene que la decisión es una imposición de la autoridad gubernamental chilena para "garantizar la seguridad", en Argentina ven la medida como un precedente peligroso y esperan que la Conmebol obligue a los "cruzados" a rectificar la situación antes del próximo martes.