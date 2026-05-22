¿Qué necesita la UC ante Boca para avanzar a octavos de la Libertadores?

Universidad Católica buscará sellar la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores como visitante en la última fecha grupal, ante Boca Juniors en La Bombonera el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas (00:30 GMT).

Pese a lo difícil que siempre es la visita al campo "xeneize", los "cruzados" dependen de sí mismos al ser líderes del Grupo D con 10 puntos, seguidos por Corinthians (8) y el necesitado Boca (7)

¿Qué necesita la UC para avanzar?

Independiente del otro resultado, la matemática es simple: La UC requiere al menos un empate ante Boca para clasificar a octavos de final.

Ahora, si Católica pierde, dependerá de que Cruzeiro no derrote a Barcelona SC en simultáneo para poder pasar de ronda.

En caso de caer en Argentina y que Cruzeiro sume de a tres, el equipo de Daniel Garnero jugará los play-offs (dieciseisavos de final) de Copa Sudamericana ante uno de los segundos de grupo de aquel torneo.