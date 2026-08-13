Rosario Central de Vicente Pizarro empató con Corinthians en la ida de octavos de la Libertadores

Rosario Central, con Vicente Pizarro solo jugando el primer tiempo, empató sin goles ante Corinthians este jueves en el Gigante de Arroyito, en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Pizarro fue titular, pero quedó condicionado a la media hora de juego por una tarjeta amarilla; y tras el descanso, el técnico Jorge Almirón lo reemplazó por Federico Navarro (46').

Corinthians, por su lado, terminó con 10 jugadores, por la expulsión con doble amarilla de Allan, quien se perderá la revancha en Sao Paulo.

La revancha será la próxima semana, en el Arena Corinthians, y el ganador de este cruce se medirá con el vencedor de la llave entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata.